Aylardır ortalarda yoktu! Acun Ilıcalı'dan bomba Fenerbahçe itirafı

Aylardır ortalarda yoktu! Acun Ilıcalı'dan bomba Fenerbahçe itirafı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Fenerbahçe asbaşkanlık görevine geldim geçen yaz. Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA İLK DEFA ZORLANDIM"

Kariyerinin en zor yılı olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu sene zorlandım. Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Fenerbahçe asbaşkanlık görevine geldim geçen yaz. Dünyanın en büyük kulübü. Futbolu, basketbolu, süper bir güç gibi düşün. Çok önemli bir pozisyonda sorumluluk almak... Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum çekim yapıyorum 5 gün, Hull'un öbür maçına gidiyorum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull, tekrar Dominik. Bu benim meğer yoğun zamanım değilmiş onu anladım. Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı." dedi.

"PREMIER LIG'E TAŞIMAMIZ LAZIM"

Hull City'i Premier Lig'e çıkarma hedefi olduğunu açıklayan Ilıcalı, "Hull City'i önce Premier Lig'e taşımamız lazım. Şu anki hedefim. İlk hedefim takımı ilk 10'a sokmak ve hep orada olmak. İlk 6'ya girip play-off oynatmak. Şu an gece gündüz buna uğraşıyoruz. Günde 8-10 saat transfer, bütçe, yeni teknik direktörün oyuncularla uyumu... Sezonun başındayız. Premier Lig'e ulaşabilir miyiz, ulaşabiliriz. Sonuçta Allah'ın takdiri, kader. Ben her şeyi yapacağım. Çok büyük bir şehir ve umudunu bana bağlamış durumda. Bir Türk olarak da o gururu yaşamak istiyorum. Yurt dışında takımını Premier Lig'e taşıyabilen bir Türk, takım da Türk takımı. Türkler'in sahiplenmesi de mutluluk verici" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Geçen sene şans eseri ligde kaldınız. Bı sene de yanisi olacağı kesin ne yazıkli. Fenerbahçe 'YE gelince. Aldığınız tüm futbolcular hayal kırıklığı yaratmadı mı? Öfff, üffff, vayy beye diye diye girdiğiniz tüm oyunculara bakın bakalım ne durumdalar. Sizin futbol anlayışınız halı saha angajman Sayın Ilıcalı! Ben ce siz o yüzden profesyonel bir futbol adamı koyun takımın başına sadece izlemeye gidiniz. Dostane bir tavsiye benimki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

vah vah vah ?cun efendi Cimbom’la uğraşmayacaktın yakında iflas haberin gelir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
