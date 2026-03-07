Haberler

Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 24 maçta 58 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş ise 24 maçta 46 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Derbi, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray tam kadro çıkarken, Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure forma giyemeyecek. İşte dev maçın ilk 11'leri...

Süper Lig'de gözler dev derbiye çevrildi. Son haftaların formda takımı Beşiktaş, şampiyonluk yarışının lideri Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

DERBİ SAAT 20.00'DE

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalarken VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ZİRVEDE

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 58 puan topladı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 46 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure derbide forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray ise kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin de teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

KART SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

