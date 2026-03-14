Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığına Aykutalp Derkan seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçiminde Aykutalp Derkan 554 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. 18 Haziran 2021'deki seçimden bu yana Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aykutalp Derkan, yeniden başkan seçildi. Seçim Divan Kurulu Başkanlığını Ekmel Ünlüsan üstlenirken Sedat Bozanoğlu ise seçim divanı başkan vekili oldu.

İki adaylı gerçekleşen seçimde 10 sandıkta oy kullanımı yapıldı ve 1083 divan üyesi oy kullandı. 554 oy alan Aykutalp Derkan, yeniden Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi. Diğer başkan adayı Cengiz Ergani de 528 oy aldı.

Divan Kurulu heyeti şu şekilde oluştu:

Başkan

A. Aykutalp Derkan (6833)

Başkan Yardımcıları

Sonay Kale (9001)

Yalçın Kaya (6904)

Yazmanlar

Ali Tüzmen (8377)

Ayşe Esra Arslan (9303) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı