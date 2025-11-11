Haberler

Aykut Aydın: Bahis soruşturması sonrası birçok takım kadro çıkaramayabilir

Aykut Aydın: Bahis soruşturması sonrası birçok takım kadro çıkaramayabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com ekranlarında konuşan D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın, bahis soruşturmasının Türk futboluna etkilerini değerlendirdi. "Birçok takım kadro çıkaramayacak, ligler nasıl devam edecek?" diyen Aydın, oyunculara 1 yıl men, takımlara ise puan silme ve ligden düşürme cezalarının verilebileceğini söyledi.

D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın bahis soruşturmasına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran soruşturmaya ilişkin detayları paylaşan Aydın, alınabilecek cezaların boyutuna, takımların durumuna ve liglerin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Birçok takım kadro çıkaramayacak, ligler nasıl devam edecek?" sözleriyle sürecin futbolun dengesini sarsabileceğini belirtti.

"BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR 1 YIL SAHALARDAN UZAK KALABİLİR"

Aykut Aydın, devam eden soruşturmanın futbol camiasını derinden etkileyeceğini ifade ederek, "Tedbir kararı olan futbolcular hiçbir maçta forma giyemez" dedi. Bu kararların takımların sahaya çıkışını bile zorlaştırabileceğini söyleyen Aydın, "Bahis oynayan oyuncular 1 yıl sahalardan uzak kalabilir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında da konuşan Aydın, "Eğer iddia ettikleri gibi masumlarsa, onların üzerinden de tedbir kararı kalkar" dedi. Zorbay Küçük'ün yeniden maç yönetebileceğini belirten Aydın, "Zorbay Küçük, artık maç yönetebilir" sözleriyle soruşturmanın hakem boyutuna da dikkat çekti.

"PUAN SİLME VE KÜME DÜŞÜRME CEZALARI GÜNDEME GELEBİLİR"

Aydın, disiplin süreçlerinin sadece oyuncularla sınırlı kalmayacağını vurguladı: "Puan silme ve bir alt kümeye düşürmeye kadar cezalar verilecektir" dedi. Bu durumun liglerin işleyişini doğrudan etkileyeceğini belirten deneyimli spor direktörü, kulüplerin cezalar nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanabileceğini söyledi.

"Birçok takım kadro çıkaramayacak, ligler nasıl devam edecek?" diyen Aydın, federasyonun kısa sürede çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın, Türk futbolunun yapısal sorunlarını yeniden gündeme taşıdığını belirten Aydın, bu sürecin hem kulüplerin hem de futbolcuların geleceği açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.