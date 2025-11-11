Aykut Aydın: Bahis soruşturması sonrası birçok takım kadro çıkaramayabilir

D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın bahis soruşturmasına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran soruşturmaya ilişkin detayları paylaşan Aydın, alınabilecek cezaların boyutuna, takımların durumuna ve liglerin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Birçok takım kadro çıkaramayacak, ligler nasıl devam edecek?" sözleriyle sürecin futbolun dengesini sarsabileceğini belirtti.

"BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR 1 YIL SAHALARDAN UZAK KALABİLİR"

Aykut Aydın, devam eden soruşturmanın futbol camiasını derinden etkileyeceğini ifade ederek, "Tedbir kararı olan futbolcular hiçbir maçta forma giyemez" dedi. Bu kararların takımların sahaya çıkışını bile zorlaştırabileceğini söyleyen Aydın, "Bahis oynayan oyuncular 1 yıl sahalardan uzak kalabilir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında da konuşan Aydın, "Eğer iddia ettikleri gibi masumlarsa, onların üzerinden de tedbir kararı kalkar" dedi. Zorbay Küçük'ün yeniden maç yönetebileceğini belirten Aydın, "Zorbay Küçük, artık maç yönetebilir" sözleriyle soruşturmanın hakem boyutuna da dikkat çekti.

"PUAN SİLME VE KÜME DÜŞÜRME CEZALARI GÜNDEME GELEBİLİR"

Aydın, disiplin süreçlerinin sadece oyuncularla sınırlı kalmayacağını vurguladı: "Puan silme ve bir alt kümeye düşürmeye kadar cezalar verilecektir" dedi. Bu durumun liglerin işleyişini doğrudan etkileyeceğini belirten deneyimli spor direktörü, kulüplerin cezalar nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanabileceğini söyledi.

"Birçok takım kadro çıkaramayacak, ligler nasıl devam edecek?" diyen Aydın, federasyonun kısa sürede çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın, Türk futbolunun yapısal sorunlarını yeniden gündeme taşıdığını belirten Aydın, bu sürecin hem kulüplerin hem de futbolcuların geleceği açısından belirleyici olacağını ifade etti.