Ayhancan Güven, DTM'de İlk Zaferini Elde Etti

MİLLİ Pilot Ayhancan Güven, dünyanın en çok takip edilen binek otomobil serisi DTM'de ilk zaferine Oschersleben'deki 2'nci yarışta ulaştı. Güven böylece DTM tarihinde zafer kazanan ilk Türk pilot oldu.

DTM'de sezonun ilk yarışı Oschersleben'de koşuldu. Oschersleben'deki sezonun açılış yarışında Ayhancan Güven, çok önemli bir başarıya imza atarak DTM tarihinde yarış kazanan ilk Türk sporcu ünvanı elde etti.

DTM'deki sezonun ikinci gün yarışında podyum başarısı gösteren Güven, 2025'in de ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

Güven, bu sonuçla birlikte 34 puanla genel klasmanda haftayı 2'nci sırada tamamladı.

BAKAN BAK'TAN AYHANCAN GÜVEN İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilot olan Ayhancan Güven'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'nın Oschersleben kentinde yapılan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyon olan otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'in tarihi başarısı bizleri gururlandırdı. Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilotumuz olan Ayhancan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği zaferin ardından podyumda Milli Marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum"