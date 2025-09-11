Ayhancan Güven, DTM 2025'te İddialı Bir Şekilde Devam Ediyor

İSTANBUL, -MİLLİ yarış pilotu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun 7'nci yarış hafta sonunda Avusturya'nın Spielberg kentinde mücadele edecek.

Ayhancan Güven, 12-14 Eylül tarihleri arasında DTM takviminin en ikonik duraklarından biri olan Avusturya'nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring'de direksiyon başına geçecek. Hızlı düzlükleri ve keskin virajlarıyla bilinen pist, hem pilotların hem de seyircilerin favorileri arasında yer alıyor.

Son olarak DTM Sachsenring'de üst üste iki gün zirvede yer alarak çifte zafer elde eden Ayhancan Güven, bu sonuçlarla şampiyonada liderle arasındaki farkı 6 puana indirdi ve şampiyonluk mücadelesinde iddialı bir konuma geldi. Puan durumunda Mercedes-AMG Team Landgraf pilotu Lucas Auer 151 puanla liderliğini korurken, Emil Frey Racing pilotu Jack Aitken 149 puanla ikinci sırada, Güven ise 145 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan Güven, sezona Oschersleben'de kazandığı tarihi zaferle başlamış ve Hollanda'nın Zandvoort pistinde bir galibiyet daha elde etmişti.

Hafta sonu programı, yarın (12 Eylül Cuma) TSİ 12.05 ve 16.55'te yapılacak iki antrenman seansıyla başlayacak. 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30'da koşulacak. 14 Eylül Pazar günü ise TSİ 10.15'te sıralama, 14.30'da ise hafta sonunun ikinci yarışı yapılacak.