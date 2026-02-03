Haberler

Altay'dan Aydınspor'a 'destek' paylaşımı
Aydınspor Kulübü, uzun süredir yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcuları tarafından sahipsiz bırakıldığı belirtilirken, İzmir temsilcisi Altayspor sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Aydın spor Kulübü'nde uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar dolayısıyla futbolcular kulübün sahipsiz bırakıldığına dikkat çekerken, İzmir temsilcisi Altay spor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı ekibe 'destek' mesajı verdi.

Uzun süredir maddi imkansızlıklar dolayısıyla sıkıntılar yaşayan Aydın spor, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadelesini sürdürüyor. Futbolcular kulübün sahipsiz bırakıldığına dikkat çekerken, İzmir'in köklü spor kulüplerinden olan Altayspor ise Aydınspor için destek mesajı paylaştı. Altay 1914 Spor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda "Yanınızdayız Aydınspor. Türk futbolunun köklü kulübü Aydınspor Bölgesel Amatör Lig'de çok zor zamanlar geçirmektedir. Bu zor dönemlerinde Aydınspor'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Türkiye'de İzmir'den sonra Altay'ımızın en fazla taraftara sahip olduğu şehir Aydın'dır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

