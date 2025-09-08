Haberler

Aydınlı Sporcular Kars'ta Muaythai Türkiye Şampiyonasında Madalyalarla Döndü

Aydınlı Sporcular Kars'ta Muaythai Türkiye Şampiyonasında Madalyalarla Döndü
Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular çeşitli kategorilerde madalya kazanarak başarılarına devam etti. Minik ve Yıldız kategorilerinde elde edilen derecelerle Aydın'ın spor potansiyeli bir kez daha gözler önüne serildi.

Kars'ta düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda başarılı performanslarıyla dikkat çeken Aydınlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Muaythai Türkiye Şampiyonası Kars'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden bin 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Aydınlı sporcular performanslarıyla dikkat çekti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonayı derecelerle tamamlayan Aydınlı gençler, madalyalarla Aydın'a döndü. Minik Erkek kategorisi 42 kilogramda Yusuf M. Tekin Türkiye Şampiyonu, Yıldız Bayan kategorisi 44 kilogramda Azra Yurdatapan Türkiye İkincisi, Minik Erkek kategorisi 36 kilogramda Barış Yalçın Türkiye Üçüncüsü, Minik Erkek kategorisi 38 kilogramda Yılmaz Kaynak Türkiye Üçüncüsü ve Yıldız Erkek kategorisi 57 kilogramda Şahin Ceylan Türkiye Üçüncüsü oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Genç sporcularımızın bu başarıları, Aydın'ın yalnızca il düzeyinde değil, Ege Bölgesi'ni temsil eden bir merkez olarak da öne çıkmasını sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, şampiyonada üstün başarı gösteren sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
