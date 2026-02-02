Haberler

Aydınlı sporcular şampiyonaya damga vurdu

İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular büyük başarılar elde etti. Tuana Akgün, pentatlon branşında Türkiye Şampiyonu olurken, Talha Gülnihal 60 metre engelli branşında şampiyonluğu kazandı.

İstanbul'da düzenlenen atletizm salon şampiyonasında mücadele eden Aydınlı sporcular, başarılarıyla göz doldurdu.

Yeşilay Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcular ise başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. U20 kategorisi sporcusu olmasına rağmen uzun süredir Büyükler klasmanında üst düzey performans sergileyen Tuana Akgün, pentatlon branşında 3 bin 24 puanla Türkiye Şampiyonu olarak başarı grafiğini sürdürdü. Akgün, yaşça kendisinden büyük ve tecrübeli sporcularla yarıştığı organizasyonda bir kez daha zirvede yer aldı. Büyükler kategorisinde daha önce elde ettiği başarılı sonuçların üzerine koyarak yoluna devam eden Talha Gülnihal ise 60 metre engelli branşında Büyükler Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Pentatlon branşında 2 bin 975 puan toplayan Ayşenur Çelik ise istikrarlı performansını bu şampiyonada da devam ettirerek Türkiye ikincisi oldu. - AYDIN

