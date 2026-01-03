Haberler

Şampiyonluk pastasını birlikte kestiler

Güncelleme:
Hemsball Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, toplamda 4 kupa ve 16 madalya ile dönerken, başarılı sonuçlarıyla dikkat çekti. Şampiyonada madalyalarla dönen sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kutlama gerçekleştirdi.

Hemsball Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, şampiyonadan 4 kupa ve 16 madalya ile dönerken, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde ağırlanan gençler, şampiyonluk pastası hep birlikte kesti.

Hemsball Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporcular ise elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyona sonunda Aydınlı sporcular toplamda 4 kupa ve 16 madalya kazanarak Aydın'ı gururlandırdı. Şampiyonada İbrahim Asaf Çobanyıldızı, Eren Hekimoğlu, Eymen Kurtoğlu isimlerinden oluşan Küçük Erkek Takımı birinci, Umut Ege İrkilata, Meriç Timoçin isimlerinden oluşan Küçük Erkek Takımı ise dördüncü oldu. Fatma Hasyılmaz, Fatıma Elif Avcılar, Rümeysa Erkan isimlerinden oluşan Küçük Kız Takımı üçüncü, Büşra Arıcı, Feyza Çelik isimlerinden oluşan Küçük Kız Takımı ise dördüncü oldu. Ferdi Küçük Kız kategorisinde Fatma Hasyılmaz üçüncü, Büşra Arıcı dördüncü oldu. Ferdi Küçük Erkek kategorisinde İbrahim Asaf Çobanyıldızı birinci, Özgür Deniz Yenilmez ise üçüncü oldu. Ferdi Yıldız Kız kategorisinde Elif Rana Devran birinci, Nehir Şahin ikinci, Gamze Kılıç üçüncü oldu.

Aydın'da madalyalarla dönen sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Ziyarette, şampiyonada takım ve ferdi kategorilerde dereceye giren sporcular yer aldı. Antrenörlerin de yer aldığı ziyarette, madalyalarla Aydın'ı gururlandıran gençler için hazırlanan şampiyonluk pastası kesildi. Sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, şampiyonada elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti, başarılarını kutladı ve spor hayatlarında başarılarının devamını diledi. - AYDIN

