Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme ceza geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

Aydınlı Sporcu Ardınç Gökbel Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Oldu

Aydınlı Sporcu Ardınç Gökbel Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 75 kilo üstü sağ kol kategorisinde birincilik elde ederek Aydın'ı gururlandırdı.

Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Genç Kızlar ve Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 81 ilden gelen 109 kız ve 118 erkek olmak üzere toplam 227 sporcunun katıldığı şampiyonada Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel dikkat çekti. Türkiye birinciliği için kollarını sıvayan sporcular, kıyasıya mücadele ederken, Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 75 kilo üstü sağ kol kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu şampiyonada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil ederken, Aydınlıları da gururlandırdı. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.