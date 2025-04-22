Aydınlı Sporcu Ardınç Gökbel Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Oldu

Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Genç Kızlar ve Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 81 ilden gelen 109 kız ve 118 erkek olmak üzere toplam 227 sporcunun katıldığı şampiyonada Aydınlı sporcu Ardınç Gökbel dikkat çekti. Türkiye birinciliği için kollarını sıvayan sporcular, kıyasıya mücadele ederken, Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ardınç Gökbel, Okul Sporları Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 75 kilo üstü sağ kol kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu şampiyonada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil ederken, Aydınlıları da gururlandırdı. - AYDIN