Aydınlı sporcular Avrupa sahnesine çıkıyor
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, Bulgaristan'da düzenlenecek Havalı Silahlar U-16 / U-18 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için son hazırlıklarını tamamladı. Milli takım antrenörü ve sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret ederek destek aldılar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonaları öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, genç sporcular, hem Aydın'ı hem de Türkiye'yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde yetişen sporcular, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. 3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Havalı Silahlar U-16 / U-18 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek. Şampiyonada ülkeyi, Milli Takım Antrenörü Arda Batuhan Arslan eşliğinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından Ahmet Oğuz Sayar U-16 Tabanca, Şahin Yılmaz ise U-16 Tüfek kategorisinde temsil edecek. Genç sporcular, uzun süredir devam eden yoğun antrenman programlarının ardından Avrupa Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan 9-14 Şubat 2026 tarihleri arasında yine Bulgaristan'ın Burgaz kentinde gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Ahmet Oğuz Sayar, Gençler Kategorisi'nde Türkiye adına atış yapacak. Şampiyonalar öncesinde milli takım antrenörü ve sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. İl Müdürü Yığmatepe, Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular ile antrenörlerine başarılar dileyerek, ay-yıldızlı forma altında gösterecekleri mücadelenin gurur verici olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
