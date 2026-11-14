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Aydınlı boksör Akkaş, U-23 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil edecek

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Aydınlı boksör Akkaş, U-23 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil edecek
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Hırvatistan'ın Pore kentinde 14-25 Kasım'da düzenlenecek U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş, Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. Akkaş, şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Hırvatistan'da düzenlenecek U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek milli sporcu Tevfik Akkaş, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için ringde mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası, 14-25 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'ın Pore kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa'nın genç yeteneklerini bir araya getirecek şampiyonada Türkiye de madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada U-23 Erkekler Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş da Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. Ringde başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek olan Akkaş, şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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