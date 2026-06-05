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Aydınlı Hena, bronz madalyanın sahibi oldu

Aydınlı Hena, bronz madalyanın sahibi oldu
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Karaman'da düzenlenen Okullar Arası Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Hena Gümüş, Genç B Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Karaman'da düzenlenen Okullar Arası Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Aydınlı sporcu Hena Gümüş, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Okullar Arası Bisiklet Türkiye Şampiyonası Karaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Hena Gümüş ise şampiyonadan madalya ile ayrıldı. Genç B Kızlar kategorisinde mücadele eden Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencisi Hena Gümüş, yarış boyunca sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü adına yarışan genç sporcu, elde ettiği dereceyle hem okulunu Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi hem de Aydın'ı gururlandırdı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "5 Haziran 2026 tarihinde Karaman'da düzenlenen Okullar Arası Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden sporcumuz Hena Gümüş, önemli bir başarıya imza attı. Genç B Kızlar kategorisinde mücadele eden sporcumuz, sergilediği başarılı performans sonucunda Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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