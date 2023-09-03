Aydın Yıldızspor, Mert Anış'ı kadrosuna kattı

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor, geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Mert Anış ile sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

Aydın Süper Amatör Lig'in yeni ekiplerinden Aydın Yıldızspor, 2023-2024 sezonu için iddialı bir takım kurma adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Aydın Yıldızspor yönetimi, geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Süper Amatör Lig'de 13 gol atarak takımını Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesinde büyük katkıda bulunan 22 yaşındaki genç oyuncu Mert Anış'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Aydın Yıldızspor yönetimi, Mert Anış ile bir araya gelerek kendisini lacivert-beyazlı yapan imzayı attırırken, şampiyonluk yolunda iddialı bir ekip olacaklarının da sinyalini verdi.

Mert Anış kimdir?

2001 doğumlu olan İzmirli kanat oyuncusu Mert Anış kariyerine Bergama Belediyespor'da başladı. Bergama Belediyespor Kulübü ile profesyonel sözleşmeye de sahip olan genç oyuncu, TFF 3. Lig'de 11 maça çıktı. Son iki sezondur Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giymekte olan Anış, Balıkesir ile Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşadı ve attığı 13 golle takımının şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden birisi oldu. - AYDIN