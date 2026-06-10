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Aydın'ın spor yatırımları Bakan Bak ile görüşüldü

Aydın'ın spor yatırımları Bakan Bak ile görüşüldü
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, milletvekilleriyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek kentteki gençlik ve spor yatırımları ile planlanan projeleri değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, milletvekilleri ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek kentteki gençlik ve spor yatırımları ile planlanan projeleri değerlendirdi.

Aydın Valisi Osman Varol, Aydın milletvekilleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Aydın'da gençlik ve spor alanında hayata geçirilen yatırımlar, yapımı devam eden tesisler, planlanan projeler ve kentin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Görüşmede, gençlerin ve sporcuların daha modern imkanlara kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol, Aydın milletvekillerimiz, Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Aydın'ımızda gençlik ve spor alanında hayata geçirilen yatırımlar, yapımı devam eden tesisler, planlanan projeler ve ilimizin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi. Gençlerimiz ve sporcularımız için yürütülen çalışmalara verdikleri destekler ve nazik kabulleri dolayısıyla bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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