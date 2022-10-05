Şırnak spor haberleri | Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 1 Spor Haberleri Şırnak haberler: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında karşılaştığı Altekma'yı 3-1 mağlup etti. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında karşılaştığı Altekma'yı 3-1 mağlup etti. Efeler Ligi'nin 2. haftasında Cizre Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk seti 25-19 Altekma üstünlüğüyle geçilirken, Cizre Belediyespor ikinci sette 25-23, üçüncü sette 25-15 ve dördüncü seti de 25-21 kazanınca mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Salon: Şırnak Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeri Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Osmany Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur) Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Altay Demirci) Setler: 19-25, 25-23, 25-15, 25-21 Süre: 104 dakika (26, 29, 22, 27) - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor voleybol Sigorta Şırnak Spor Haberler

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