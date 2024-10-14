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Aydın Koç, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

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Aydın Koç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Koç, özel sporcuların potansiyeline inanarak, onların spor erişimini kolaylaştırmak ve uluslararası arenada daha fazla yer almasını sağlamak için projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Aydın Koç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 16 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Koç, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, adaylığını açıklamasının en büyük sebebinin Türkiye'nin dört bir yanındaki özel sporcuların potansiyeline inanması olduğunu belirterek, onların başarılarını daha ileri taşımak için sorumluluk almak istediklerini söyledi.

Seçimi kazanması durumunda önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini aktaran Aydın Koç, şunları kaydetti:

"Başkanlık görevine gelmem halinde öncelikli hedefim, tüm özel sporcularımızın spora erişimini kolaylaştırmak ve onlara hak ettikleri desteği sunmaktır. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesislerini özel sporcularımız için daha erişilebilir hale getirmek, eğitim programlarını yaygınlaştırmak ve onlara en iyi koşullarda spor yapma imkanları sunmak ilk adımımız olacaktır. Ayrıca, özel sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla yer alması ve bayrağımızı gururla dalgalandırmaları için onları ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayacak bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Bu süreçte sporcu sağlığı, psikolojik destek ve profesyonel gelişim konularında yanlarında olacağız."

Koç, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle Türkiye genelinde özel sporcuların kendilerini geliştirebileceği, spor yoluyla sosyal hayata daha fazla katılabileceği programlar başlatacaklarını ifade etti.

Yerel yönetimlerle iş birliği içinde, her bölgeye özel spor merkezleri kurulmasını amaçladıklarını dile getiren Koç, "Bu merkezler sadece spor değil aynı zamanda sosyal entegrasyon ve kişisel gelişim için de bir platform olacaktır. Ayrıca federasyon bünyesinde bilimsel araştırmalar ve eğitim projeleri geliştireceğiz. Bu sayede antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerine daha kaliteli hizmet vereceğiz. Teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak dijital platformlar üzerinden eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Spor

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