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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki haberin servis edilen 2 karesi kaynağından iptal edildi

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Bugün saat 10.35'te Aydın mahreciyle servis edilen Bozdoğan'da çocukların Cumhuriyet için pedal çevirdiği haberin 2 karesi kaynağından iptal edildi. Kurum, özür dileyerek abonelerin dikkatini haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılmasına çekti.

Bugün saat 10.35'te Aydın mahreciyle servis edilen " Bozdoğan'da çocuklar 'Cumhuriyet' için pedalladı" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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