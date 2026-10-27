Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki haberin servis edilen 2 karesi kaynağından iptal edildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki haberin servis edilen 2 karesi kaynağından iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 10.35'te Aydın mahreciyle servis edilen Bozdoğan'da çocukların Cumhuriyet için pedal çevirdiği haberin 2 karesi kaynağından iptal edildi. Kurum, özür dileyerek abonelerin dikkatini haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılmasına çekti.
Bugün saat 10.35'te Aydın mahreciyle servis edilen " Bozdoğan'da çocuklar 'Cumhuriyet' için pedalladı" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı