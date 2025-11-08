Haberler

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı, Bölge Finallerinde Çeyrek Finale Yükseldi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı, Bölge Finallerinde Çeyrek Finale Yükseldi
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı, Kamu Spor Oyunları'nda birinci olarak katıldığı Manisa bölge finallerinde çeyrek finale yükseldi. Takım, 3-7 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda gösterdiği performansla takdir topladı.

İlk kez katıldığı bölge finallerinde çeyrek finale çıkan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı, Kamu Spor Oyunları'nda önemli bir başarı elde etti.

Kamu Spor Oyunları kapsamında Aydın'da düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olarak Manisa'da gerçekleştirilen bölge finallerine katılma hakkı kazanan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Erkek Takımı, ilk kez yer aldığı bölge finallerinde çeyrek finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. 3-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Manisa'da yapılan müsabakalarda büyük bir özveriyle mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, performansıyla takdir topladı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, başarılı takımı tebrik ederek "Bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
