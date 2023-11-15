Aydın İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Bilgilendirme Yaptı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine 'ROPS demiri ve reflektör' konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri; Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ve Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde bulunan 102 traktör sürücüsü ile bir araya geldi. Ekipler; trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı konularında sürücüleri bilgilendirdi. Traktör sürücülerinden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. - AYDIN