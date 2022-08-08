Aydın haberi | Efeler 09 SFK Öztürk'ü renklerine bağladı Gelen Aydın haberlerine göre TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde TFF 3.Lig ekiplerinden Osmaniyespor'dan sol bek oyuncusu Emrah Öztürk'ü renklerine bağladı. TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde TFF 3.Lig ekiplerinden Osmaniyespor'dan sol bek oyuncusu Emrah Öztürk'ü renklerine bağladı. Geçen sezonun ilk yarısında Pazarspor, ikinci yarısında ise Osmaniyespor'da top koşturan 29 yaşındaki yeni transfer, daha önce Termespor, Orduspor, İstanbul Güngören, Bodrumspor, 24 Erzincanspor, Aliağa FK, Pazarspor, Osmaniyespor FK takımlarında forma giydi. Formasını giydiği Bodrumspor ile 3.Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu Emrah Öztürk, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı terletecek. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Emrah Öztürk'e hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Pazarspor Futbol Efeler Spor Haberler

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