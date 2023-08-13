Aydın'dan Gençler Nevşehir'deki Gençlik Kampına Katıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerindeki 32 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nevşehir'de düzenlenen gençlik kampına katıldı. Kamp kapsamında gençler, Kapadokya'da tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu. Katılımcılardan Yunus Emre Koçak, kampa katılmaktan memnuniyetini dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.