Haberler

Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Muradiye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selim Atasever, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Muradiye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selim Atasever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Söke-Bodrum karayolu üzerinde Muradiye Kavşağı'nda yaşandı. 09 S 4148 plakalı otomobil ile plakasız motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Selim Atasever ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Atasever'i Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga

Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.