Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde Muradiye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selim Atasever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Söke-Bodrum karayolu üzerinde Muradiye Kavşağı'nda yaşandı. 09 S 4148 plakalı otomobil ile plakasız motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Selim Atasever ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Atasever'i Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN