Haberler

Aydın'da Futbol Maçı Sonrası Kavga Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor arasındaki maçın ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Olay jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

AYDIN'da Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çine Madranspor karşılaşmasının ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Süper Amatör Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Çine Madranspor, Kardeşköy Stadı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bazı futbolcuların birbirine tekmeyle vurduğu görüldü. Olaylar, sahaya giren jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Yaşanan kavga, tribündeki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title