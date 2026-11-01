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Aydın'da Nysa Trail Koşusu'nda 10 kilometrede birinciler belli oldu

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Aydın'da Nysa Trail Koşusu'nda 10 kilometrede birinciler belli oldu
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Aydın Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Nysa Trail Koşusu, Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti'nden başladı. Sporcular 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti; 10 kilometrede Koray Şahin ve Ayşe Elifnaz Erbilgin birinci oldu.

Aydın'da Nysa ve Akharaka antik kentleri arasında 2. Nysa Trail Koşusu gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyon, Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nden başladı.

Yarışmada sporcular, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti, Nysa ve Akharaka arasındaki yol ve patikalardan geçerek başladıkları noktaya döndü.

Organizasyonda 10 kilometre erkekler genel kategorisinde Koray Şahin birinci, Şükrü Ceylan ikinci, Habib Temurboğa üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlar genel kategorisinde ise Ayşe Elifnaz Erbilgin birinciliği, Büşra Özdemir ikinciliği, Asiye Kocabıyık ise üçüncülüğü elde etti.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA
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