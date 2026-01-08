Haberler

Okul sporları Kick-Boks müsabakaları Germencik'te gerçekleştirildi

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kick-Boks müsabakalarında kızlar ve erkekler kategorisinde 22 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, Aydın'ı temsil edecek sporcular belirlendi.

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve (B) Kızlar-Erkekler Kick-Boks müsabakaları Germencik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalara kızlar kategorisinde 7, erkekler kategorisinde 15 olmak üzere toplam 22 sporcu katılım sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda sporcular, centilmence mücadele ederek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, gruplarda Aydın'ı temsil etmeye hak kazanan sporcular da belli oldu. Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından dereceye giren sporcular tebrik edilirken, grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek sporculara başarılar dilendi. - AYDIN

