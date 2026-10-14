Haberler

Aydın'da Kamu Spor Oyunları'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadınlarda birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Kamu Spor Oyunları'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadınlarda birinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkeklerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu. Kadınlarda 3, erkeklerde 11 takımın katıldığı turnuvada Aydın İl Göç İdaresi her iki kategoride üçüncü oldu.

Aydın'da Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkeklerde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinciliği elde etti.

Aydın'da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Kamu çalışanlarını spor etrafında buluşturmak ve kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuva, SKS Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde 3, erkekler kategorisinde ise 11 takımın katıldığı organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. İki gün boyunca devam eden karşılaşmalarda rekabetin yanı sıra centilmence mücadele ve takım ruhu da ön plana çıktı. Kadınlar kategorisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci olurken, Atatürk Devlet Hastanesi ikinci, Aydın İl Göç İdaresi ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinciliği elde etti. Nazilli Halk Eğitimi Müdürlüğü ikinci, Aydın İl Göç İdaresi ise üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "SKS Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası'na katılım sağlayan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! 19 aydır tutuklu Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

Söz sırası İmamoğlu'nda! Silivri'de salon tamamen doldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

Azerbaycan'ın kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: 2 şehrimizde protesto