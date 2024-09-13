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Aydın'da Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Branşında Heyecanlı Geçti

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kamu spor oyunları, masa tenisi branşında büyük bir heyecana sahne oldu. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan turnuvada dereceye giren takımlar belirlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kamu spor oyunları, masa tenisi branşında büyük bir heyecana sahne oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada kadınlar kategorisinde 3, erkekler kategorisinde ise 5 takım mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi rakiplerini geride bırakarak birinci olurken, Çine Devlet Hastanesi ikinci, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvayı zirvede tamamlarken, 112 Acil Servis ikinci ve Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı üçüncü oldu.

Kendi kategorilerinde turnuvayı ilk 3 sırada tamamlayan takımlar 1-6 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür turnuvalar hem kamu çalışanlarımızın spor yapmalarını teşvik ediyor hem de kurumlar arası dayanışma ve dostluğu pekiştiriyor. Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımları tebrik ediyor, Bölge Finallerinde mücadele edecek takımlara başarılar diliyoruz. Sporun birleştirici gücünü her alanda hissetmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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