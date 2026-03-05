GSB Spor Okulları gençlere sporu sevdirmeye devam ediyor

Haberler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen GSB Spor Okulları, 17 ilçede 21 farklı branşta gençlere spor eğitimi veriyor. 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sportif gelişimlerine katkı sağlanan programlar, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da yürütülen GSB Spor Okulları, 21 farklı branşı ile gençlere sporu sevdirmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerine hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okulları gençleri bekliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme branşlarında antrenmanlar aralıksız sürüyor. Gençler ise zamanlarını verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirirken, Aydın'ın 17 ilçesinde aktif bir şekilde ücretsiz spor eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "GSB Spor Okulları kapsamında farklı spor branşlarında antrenmanlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerimiz sporla buluşuyor, yeteneklerini geliştiriyor ve geleceğe daha güçlü hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

