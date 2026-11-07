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Aydın'da Ayça Tekmen, Kardeşköyspor'un erkek takımını ilk kez çalıştırıyor

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Aydın'da Ayça Tekmen, Kardeşköyspor'un erkek takımını ilk kez çalıştırıyor
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Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor'un antrenörlüğüne getirilen 29 yaşındaki Ayça Tekmen, kariyerinde ilk kez bir erkek futbol takımını çalıştırıyor. Milli formayı da giyen Tekmen, genç ve dinamik takımla ligi iyi seviyelerde tamamlamayı hedefliyor.

Sokakta başladığı futbol yolculuğunu milli formaya kadar taşıyan 29 yaşındaki Ayça Tekmen, Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor'un antrenörlüğünü üstlenerek erkek futbol takımını başarıya hazırlıyor.

Ayça Tekmen, 2008 yılında Gölcük'te sokakta futbol oynamaya başladı. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle Gölcükspor Kadın Futbol Takımı'nda antrenmanlara çıkan Ayça, yeteneğiyle göz doldurdu.

Bir dönem 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'yla Süper Lig'de ter döken Ayça Tekmen, milli formayı giymeyi de başardı.

Daha sonra antrenör olmaya karar veren Tekmen, geçen yıl İspanya'da Antrenör Gelişim Semineri'ne katılıp A lisans antrenörlük belgesi aldı.

Bir süre Aydın İncirliova Spor Lisesi Spor Kulübü'nün kadın futbol takımında antrenörlük yapan Tekmen, Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor'la anlaştı.

Ayça Tekmen, AA muhabirine, ilk kez bir ligde erkek futbol takımını çalıştırdığını söyledi.

Erkeklerle çalışmanın kendisi için de farklı bir deneyim olacağını aktaran Tekmen, "Ben cinsiyetin önemli olduğunu düşünmüyorum. Futbol, evrensel bir şeydir. Burada benim antrenörlük anlayışım, çalıştığım sporcuların hepsinin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak. Elbette erkeklerle çalışmak güzel, benim için de geliştirici bir durum." dedi.

İlk antrenmanda yaptıkları taktik çalışmada takımını beğendiğini belirten Tekmen, şöyle devam etti:

"Geçen hafta bir taktik çalışması yaptık, korner taktiği. Onu ilk yaptığımızda pek bir inançları yoktu, onların gözünde gördüm. İnanmaları gerektiğini söyledim. Maçtan önce de aynı şekilde inanmaları gerektiğini ve kendileri inanırsa başarabileceklerini söyledim. Maçın içerisinde de korner oluştu, ilk kornerde de biz golümüzü bulduk ve bu da gerçekten benim için çok mutluluk verici bir şeydi."

Gelecek hedeflerinden söz eden Tekmen, "Genç, dinamik bir takıma sahibiz. Ligi iyi seviyelerde tamamlamak istiyoruz. Şu anki hedefimiz bu. Daha sonra uluslararası alanda kadınlar Premier Lig'de görev almak istiyorum. Kadının gücünü diğer ülkelere göstermek istiyorum." diye konuştu.

Kendisine zaman zaman "Kadın Efe" dendiğini kaydeden Tekmen, efenin güçlü bir anlamı bulunduğunu, bu söylemin gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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