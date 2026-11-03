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Aydın'da 145 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Bayramı bilardo turnuvası tamamlandı

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Aydın'da 145 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Bayramı bilardo turnuvası tamamlandı
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Aydın'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 8 Top Erkekler ve Kadınlar Bilardo Turnuvası, 145 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kapsamındaki turnuvada 106 erkek ve 39 kadın sporcu mücadele etti, dereceye giren sporcular açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 8 Top Erkekler ve Kadınlar Bilardo Turnuvası, 145 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, 106 erkek ve 39 kadın sporcu kıyasıya mücadele etti. Sporun birleştirici gücünü ve Cumhuriyet coşkusunu bir araya getiren organizasyon, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı; Kadınlar kategorisinde, Şüheda Yazıcı, Ayşe Mine Sert, Rabiya Eda Ersoy, Mısra Barut, Erkekler kategorisinde Tufan Tankuş, Kamil Sönmez, Semih Kaya, Talha Göçeri.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın, sporcuların yoğun katılımı ve büyük bir heyecan içerisinde tamamlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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