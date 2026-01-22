Aydın'a 1 milyarlık spor hamlesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşa edilecek, 1 milyar TL bedelli 4 bin kişilik salonu ve sporcu eğitim merkeziyle dikkat çeken Yeni Spor Kompleksi'nin ihalesi tamamlandı.

Efeler ilçesi Çeştepe bölgesinde inşa edilecek Yeni Spor Kompleksi'nin ihalesi tamamlandı. 17 bin 578 metrekare inşaat alanına sahip, çevreci ve modern mimarisiyle dikkat çeken dev proje, Aydın'ı sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Toplam 17 bin 578 metrekare inşaat alanına sahip olacak spor kompleksi, üç bloktan oluşacak. A Blok'ta yer alacak 4 bin kişilik seyirci kapasiteli dev spor salonu, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. B Blok'ta bireysel branşlara yönelik antrenman salonları, atış poligonu, fitness ve halter alanları bulunacak. C Blok'ta ise 65 yatak kapasiteli sporcu eğitim merkezi, kütüphane ve sosyal alanlar yer alacak. Kendi enerjisini üreten Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile çevreci bir anlayışla inşa edilecek olan kompleks, modern mimarisiyle de Aydın'a değer katacak. Toplam 1 milyar 5 milyon TL ihale bedeline sahip olan proje, gençlere ve spor camiasına önemli imkanlar sunacak. - AYDIN