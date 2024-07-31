Aydın Büyükşehir Belediyespor Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı
VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Takımın başantrenörü Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda yabancı oyuncular yer almadı.
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,
VOLEYBOL Sultanlar Ligi'ndeki Aydın Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Mavi-beyazlılar 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan ve sezon başında 3 yıllık daha anlaşma sağlanan Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda milli takımlarında bulunan yabancı oyuncular katılmadı. Yabancıların önümüzdeki günlerde takıma katılacakları açıklandı.