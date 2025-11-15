Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vakıfbank'ı Konuk Ediyor

SULTANLAR Ligi'nde 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 11'inci sırada yer bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 4'te 4 yapan zirve ortağı Vakıfbank'ı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Akif Kabak, Gani Arslan hakem ikilisi düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 400, deplasman seyircisi için 700 TL'den satışa sunuldu. Aydın temsilcisi güçlü rakibine ligdeki ilk yenilgisini yaşatmak için mücadele verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor