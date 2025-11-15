Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vakıfbank'ı Konuk Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vakıfbank'ı Konuk Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi'nde 1 galibiyet, 3 yenilgi ile 11. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4'te 4 yapan Vakıfbank'ı Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te ağırlayacak. Bilet fiyatları ev sahibi takım için 400 TL, deplasman seyircisi için 700 TL olarak belirlendi.

SULTANLAR Ligi'nde 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 11'inci sırada yer bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 4'te 4 yapan zirve ortağı Vakıfbank'ı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Akif Kabak, Gani Arslan hakem ikilisi düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 400, deplasman seyircisi için 700 TL'den satışa sunuldu. Aydın temsilcisi güçlü rakibine ligdeki ilk yenilgisini yaşatmak için mücadele verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.