Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti. Setler 25-16, 27-29, 17-25, 25-21, 13-15 sonuçlandı. Bu galibiyetle Aydın temsilcisi sezonun 3. zaferini kazanırken, Türk Hava Yolları 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Işıl Öz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Aşçı, Grajber, Nisan Barut, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (İlarya Zararsız, Çerağ Düzeltir, Kobzar, Tikhomirova, Seher Aksoy, Mijatovic)
Setler: 25-16, 27-29, 17-25, 25-21, 13-15
Süre: 131 dakika (22, 37, 25, 28,19)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor