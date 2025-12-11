Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti. Setler 25-16, 27-29, 17-25, 25-21, 13-15 sonuçlandı. Bu galibiyetle Aydın temsilcisi sezonun 3. zaferini kazanırken, Türk Hava Yolları 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Işıl Öz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Aşçı, Grajber, Nisan Barut, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (İlarya Zararsız, Çerağ Düzeltir, Kobzar, Tikhomirova, Seher Aksoy, Mijatovic)

Setler: 25-16, 27-29, 17-25, 25-21, 13-15

Süre: 131 dakika (22, 37, 25, 28,19)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Aydın temsilcisi, sezondaki 3. galibiyetini elde ederken Türk Hava Yolları, 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
