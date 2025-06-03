Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse ile Sözleşme İmzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse ile Sözleşme İmzaladı
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Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç voleybolcu, Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Mert CONA / AYDIN,

SULTANLAR Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Aras Kargo'dan pasör çaprazı Selen Köse (20) ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişip Yeşilyurt kulübünde de görev yapan genç voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı terlettti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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