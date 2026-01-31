Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor – Bahçelievler Belediyespor: 2-3

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 mağlup olarak son sıradaki rakibinin ligdeki ilk galibiyetine izin verdi. Aydın temsilcisi, bu sonuçla ligdeki 14. yenilgisini alarak düşme hattına yaklaştı.

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı 19'uncu hafta maçında Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 yenildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 18-25, 23-25, 25-21, 27-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla son sıradaki konuk takım ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, Aydın temsilcisi 14'üncü yenilgisini alarak düşme hattına yaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda

Gülben'den çok konuşulacak paylaşım! Onu üzenleri unutmayacağım
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Sane'den kahreden haber! Haftalarca sahadan uzak kalacak
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi