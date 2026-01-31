Aydın Büyükşehir Belediyespor – Bahçelievler Belediyespor: 2-3
SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 mağlup olarak son sıradaki rakibinin ligdeki ilk galibiyetine izin verdi. Aydın temsilcisi, bu sonuçla ligdeki 14. yenilgisini alarak düşme hattına yaklaştı.
SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı 19'uncu hafta maçında Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 yenildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 18-25, 23-25, 25-21, 27-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla son sıradaki konuk takım ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, Aydın temsilcisi 14'üncü yenilgisini alarak düşme hattına yaklaştı.
