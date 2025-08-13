Aybars Ali Akpınar, Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Aybars Ali Akpınar, Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'ten katılan Aybars Ali Akpınar, Mardin'de düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'nciliği derecesi elde etti. Genç sporcu, elde ettiği başarı ile il müdürü tarafından tebrik edildi.

Mardin'de düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'na Bilecik'ten katılan Aybars Ali Akpınar, Türkiye 2'nciliği elde etti.

Minikler Judo Türkiye Şampiyonası, Mardin'de gerçekleştirildi. Şampiyonaya Bilecik'ten katılım sağlayan Aybars Ali Akpınar, Türkiye 2'nciliği elde etti. Gurur kaynağı olan genç sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette genç sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Demir, Akpınar'ın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu tür başarılar ilimiz adına gurur verici"

İl Müdürü Demir, "Genç sporcumuzu ve kıymetli antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Bu tür başarılar ilimiz adına gurur verici. Sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı sporcunun ve antrenörünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, bu başarının diğer genç sporculara da ilham kaynağı olmasını temenni etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.