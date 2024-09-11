Ayağının tozuyla verip veriştirdi! Serdar Saatçı'dan eski takımı Beşiktaş için olay yaratacak sözler

Trabzonspor'un Braga'dan transfer ettiği Serdar Saatçı, sağlık kontrollerinden geçip bordo-mavili takıma imza atmak için Trabzon'a geldi. Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Serdar, altyapısında yetiştiği Beşiktaş için siyah-beyazlıları kızdıracak sözler sarf etti.

SERDAR SAAATÇI TRABZON'DA

Bordo-mavililerin Portekiz ekibi Braga'dan 2.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ama Türkiye U21 Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldığı için Trabzon'a gelemeyen yeni transferi Serdar Saatçı, milli takımdan arkadaşı olan bordo-mavili futbolcu Cihan Çanak ile kente geldi.

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM"

Çok mutlu olduğunu dil getiren Serdar Saatçı, "Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum" dedi.

"AVNİ AKER RUHUNU GERİ GETİRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, "İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Şu anki durumum iyi, hazırım. Beşiktaş maçında da 90 dakika elimizden gelenin en iyisini yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın taraftarımızı oradan üzüntülü ayrılmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ'A KARŞI OLABİLİR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş ile sahasında kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin yeni transferi Serdar Saatçı da teknik direktör Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde yeni takımındaki ilk maçına altyapısında yetiştiği siyah-beyazlılara karşı çıkmış olacak.

SERDAR'IN KARİYERİ

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper, 2022 yazında 2 milyon euro bedelle Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuştu. Genç savunmacı, geçen sezon Braga formasıyla 27 maça çıkarken bu sezon ise 1 kez şans buldu. Serdar Saatçi, Trabzonspor ile 4+1 yıllık anlaşma yaptı.