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Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı

Çeyrek finalde rakip Hollanda

Eleme turlarının en erken golü Merih'ten

Mert Günok duvar ördü

İsmail ve Orkun cezalı

Olgucan KALKAN / LEIPZIG-ALMANYA, - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final başarısının yanında Mart ayında oynanan hazırlık maçındaki farklı mağlubiyetin de rövanşını almış oldu. Çekya maçı ve sonrasında birçok futbolcu, farklı mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini dile getirmişti. Hafta boyunca tamamıyla maça konsantre olan milliler, karşılaşmadan istediği sonucu almayı başardı.

ELEME TURLARININ EN ERKEN GOLÜ MERİH'TEN

Karşılaşmanın 57'nci saniyesinde milli takımı öne geçiren golü kaydeden Merih Demiral, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası arenasında en erken golünü kaydetmiş oldu. Merih ayrıca turnuva tarihinin de en erken ikinci golüne imza attı. Şampiyona tarihinin en erken golü ise EURO 2024'te İtalya ağlarını 23'üncü saniyede havalandıran Arnavut futbolcu Nedim Bajrami'ye ait. Merih Demiral'ın 57'nci saniyede attığı gol, grup aşamaları sonrasında oynanan eleme turlarında atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

MERT GÜNOK DUVAR ÖRDÜ

Milli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın kritik anlarında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Mert Günok, uzatma dakikalarının son anlarında Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kritik kurtarışla takımı çeyrek finale taşıdı.

Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı ekibin Gürcistan, Çekya ve Avusturya ile oynadığı maçlarda kaleyi koruyan Mert Günok, Portekiz ile yapılan grup karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

İSMAİL VE ORKUN CEZALI

Adını çeyrek finale yazdırarak uzun süredir yakalanamayan bir başarı elde eden millilerde, çeyrek finaldeki Hollanda maçı öncesinde iki eksik isim oluştu.

Orta alanda gösterdikleri performansla dikkati çeken İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. İki isim 6 Temmuz'da oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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