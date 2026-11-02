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Ay-yıldızlı çocuk motokrosçular BMU Avrupa Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

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Türkiye'den katılan çocuk motokrosçular, Yunanistan'daki BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı. Trikala'daki final etabında 50 cc sınıfında yarışan ay-yıldızlı çocuk sporcu üçüncü olarak kürsüye çıktı, genel klasmanda sezon 6 madalyayla tamamlandı.

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'na Türkiye'den katılan çocuk sporcular 6 madalya kazandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre BMU Avrupa Motokros Şampiyonası, Trikala şehrindeki sezonun son ayak yarışlarıyla tamamladı.

Yunanistan'daki final etabında, 50 cc sınıfında mücadele eden Sarp Güzelay, yarışı üçüncü sırada bitirerek kürsüye çıktı.

Ay-yıldızlı motokrosçu çocuklar, genel klasmanda sezonu 6 madalyayla tamamladı.

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nı madalyayla kapatan sporcular ve sınıfları şöyle:

Yiğit Ali Selek: MX1 sınıfında BMU Avrupa ikincisi

Sarp Güzelay: 50 cc sınıfında BMU Avrupa üçüncüsü

Ömer Kudu: 65 cc sınıfında BMU Avrupa üçüncüsü

Şakir Şenkalaycı: Senior sınıfında BMU Avrupa üçüncüsü

Mustafa Çetin: MX sınıfında BMU Avrupa üçüncüsü

Mehmet Yiğit Kara: MX2 sınıfında BMU Avrupa üçüncüsü

Kaynak: AA
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