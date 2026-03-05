Haberler

AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final maçlarının programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin kadınlar ve erkekler için maç programını duyurdu. Kadınlar yarı finalleri 24 Mart'ta Ankara'da, erkekler yarı finalleri ise 6 Nisan'da Eskişehir'de oynanacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

Ankara

24 Mart Salı:

Yarı finaller

15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit

25 Mart Çarşamba:

19.00 Final maçı

Eskişehir

6 Nisan Pazartesi:

Yarı finaller

15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

7 Nisan Salı:

19.00 Final maçı

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
