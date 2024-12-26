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AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
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AXA Sigorta Kupa Voley 2024-2025 sezonunda çeyrek finalde Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmesinde Arkas Spor'un rakibi Ziraat Bankkart oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley 2024-2025 çeyrek final eşleşmeleri Ankara'da saat 14.00 itibarıyla belli oldu. İzmir ekibi Arkas Spor'un rakibi Ziraat Bankkart oldu. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

Kura çekimini Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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