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Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi

Spor Haberleri

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi.

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi.

28 yaşındaki Kyrgios'un menajeri Daniel Horsfall, ocak ayında dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen oyuncunun Fransa Açık'a katılmayacağını duyurdu.

Kyrgios, aynı sakatlık nedeniyle ülkesinde düzenlenen yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da korta çıkamamıştı.

Geçen yıl Wimbledon'da final oynayan Kyrgios, dünya klasmanında 26. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Nick Kyrgios Fransa Spor Haberler

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