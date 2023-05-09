Avukat Emin Özkurt, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a yeniden seçildi

Spor hukuku alanında Türkiye'nin tecrübeli ve önde gelen ismi avukat Emin Özkurt, spora dair her türlü uyuşmazlığı çözmek için İsviçre'nin Lozan kentinde kurulmuş olan ve Sporun Yargıtay'ı sayılan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a yeniden seçildi.

Spor hukuku alanında Türkiye'nin tecrübeli ve önde gelen ismi avukat Emin Özkurt, spora dair her türlü uyuşmazlığı çözmek için İsviçre'nin Lozan kentinde kurulmuş olan ve Sporun Yargıtay'ı sayılan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a yeniden seçildi.

İlk olarak 2017 yılında CAS'a seçilen en genç yargıçlardan olan Av. Emin Özkurt, dünyada az sayıda seçkin hukukçunun bulunduğu bu hukuk zirvesinde tek Türk olarak ülkemizi temsil etmeye devam edecek. Aynı zamanda EuroLeague Basketbol Tahkim Kurulu'nun kurucu üyesi olan Av. Emin Özkurt; FIFA, UEFA, FIBA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı gibi kurumların üstünde yer alan, bu kurumların kararlarını denetleme mercii olan ve sporun Yargıtay'ı olarak adlandırılan CAS'taki tek Türk yargıç oldu. Av. Emin Özkurt, Türk kulüplerinin ve de sporcularının da sıklıkla davalık oldukları Finansal Fair Play, oyuncularla olan parasal uyuşmazlıklar, UEFA ve de FIFA tarafından verilen cezalar gibi konularda CAS'ın karar verici yargıçlarından biri olarak hukuki çalışmalarını İsviçre'de yürütecek.

CAS'ın yönetim ve karar organı olan Uluslararası Spor Tahkim Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Av. Emin Özkurt CAS'ın genel yargıçlar listesinde olmanın yanı sıra Futbol Listesi'nde de yer alacak. Av. Emin Özkurt, CAS'ta diğer spor dallarına kıyasla futbolla ilgili uyuşmazlıkların çok olması nedeniyle CAS ve FIFA'nın 125 kişilik bir uzman hakem listesi oluşturmaya karar vermesiyle kurulan futbol listesine giren ilk Türk oldu. Futbol Listesi'ni oluşturan hakemler, FIFA, konfederasyonlar, kulüpler ve oyuncular (FIFPro) tarafından sunulan öneriler doğrultusunda Uluslararası Spor Tahkim Konseyi tarafından atanmakta. Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde yer almakla birlikte; New York, Sidney ve Lozan'da mahkemeleri bulunan CAS'a hakem olarak seçilen Av. Emin Özkurt, uluslararası spor uyuşmazlıklarının çözümünde görev yapacak ve bu alanda son sözü söyleyen yargıçlar arasında yer almayı sürdürecek.