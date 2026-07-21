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Gençlerbirliği'nde Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildi Açıklaması

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Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz'daki olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Ali Osman Avşar, sahte delege yapıldığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Avşar, açıklamasında, seçim sürecinde özellikle üyelik ile delege süreçlerine ilişkin oluşan soru işaretleri nedeniyle adil, şeffaf ve demokratik bir seçim ortamının oluşmayacağı kanaatine vardığını belirtti.

"1000'e yakın Gençlerbirliği Kulübü ile yakından uzaktan ilgisi olmayan şahısların delege yapıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır." ifadesini kullanan Avşar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adaylığından çekilme kararı aldım. Ben adaylıktan çekiliyorum, siz de Gençlerbirliği camiasını sahte delegelerle dolmasını engelleyin ve yaptığınız yanlıştan geri dönün. Bu kararım, Gençlerbirliği'ne olan sevgimin ve bağlılığımın azaldığı anlamına gelmemektedir. Aksine, kulübümüzün kurumsal kimliğine ve geleceğine duyduğum saygının bir sonucudur. Bu süreçte bana güvenen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, Gençlerbirliği'nin birlik ve beraberlik içinde, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla geleceğe yürümesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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