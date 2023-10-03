Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası için Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda gerçekleştirilen seçmeler sonrası Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belli oldu. Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları 20 sıklette gerçekleştirilirken, 10 erkek ve 10 kadın olmak üzere 20 sporcu şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Konya'da gerçekleşen milli takım seçme müsabakaları bünyesinde yıldızlar boy kategorileri seçme sonuçlarına göre 1.72 kategorisinde Mustafa Atlı da milli takımı ve Mersin'i temsilen şampiyonada yer alacak. - MERSİN