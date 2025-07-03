Avrupa Yıldızlar Judo Kupası Türkiye'de Yapılacak

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Kocaeli, Avrupa Judo Birliği tarafından organize edilen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası’na ev sahipliği yapacak. 16 ülkeden 484 sporcunun katılacağı etkinlik 5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, 16 ülkeden 484 sporcunun katılımıyla 5-6 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Açıklamada, uluslararası bir judo organizasyonuna daha ev sahipliği yapmanın genç judoculara Avrupa düzeyinde rekabet imkanı sunduğu belirtilerek, Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinin de bir kez daha gözler önüne serileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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