Avrupa Üniversiteleri Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da Başlıyor

Avrupa'nın prestijli üniversitelerini ve en başarılı sporcularını bir araya getiren Avrupa Üniversiteleri Masa Tenisi Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kampüsü'nde başlayacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) iş birliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteleri Masa Tenisi Şampiyonası, 11-16 Eylül 2025 tarihleri arasında Burdur'da sporseverlerle buluşacak. Bu uluslararası müsabaka, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde aynı zamanda kültürel ve ekonomik etkileşim için önemli bir fırsat olmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca canlı yayınlar, kültürel geziler ve sosyal medya çalışmalarıyla Burdur, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Burdur ekonomisine 7 gün içinde 200'ün üzerinde sporcu ve kafilenin konaklama ve turizm katkısı sağlanması beklenen şampiyona için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Hüseyin Dalgar: "Türkiye'nin en iyi spor altyapısına sahip üniversitelerin başında geliyoruz"

Organizasyona 13 Avrupa ülkesinden 20'yi aşkın üniversitenin sporcuları, antrenörleri, gözlemcileri ve yöneticilerinin katılacağını aktaran; aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı olan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Türkiye'nin en iyi spor altyapısına sahip üniversitelerinden biri olduğunu yineledi. Dalgar, MAKÜ'nün gerek tesisleri gerekse konaklama kapasitesi ile öne çıkan bir spor merkezi olduğunu ifade ederek, üniversitenin Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirdi.

Spor dostu kampüs hedefi

Sporun akademik ve mesleki başarıya olan katkısına da değinen Rektör Dalgar, öğrencilerin spor tesislerinden aktif şekilde yararlanmalarını ve sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini teşvik ederek MAKÜ'nün Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen 'Spor Dostu Kampüs' projesine dahil olma hedefinde emin adımlarla ilerlediğini ve bu gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak spora verilen desteğin artarak devam edeceğini amaçladıklarını söyledi. Rektör Dalgar, bu organizasyonun 25-28 Şubat tarihleri arasında yine üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversitelerarası Masa Tenisi Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının devamı olarak MAKÜ'nün spor kompleksinde gerçekleşeceğini, organizasyonun sadece sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Burdur'un tanıtımına ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Müsabakalara katılan sporcu, yönetici ve katılımcıların MAKÜ'nün modern tesislerinde rekabet ederken, şehirde düzenlenecek gezilerle Burdur'u da yakından tanıma fırsatı bulunacağına değinen Rektör Dalgar turnuvanın dostluk ve rekabet ruhu içerisinde geçmesi temennisiyle, sporculara ve teknik ekiplere başarılar dileyerek fair play ruhunu uygun olarak şampiyonanın tamamlanması dileğinde bulundu. - İSTANBUL